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За останню добу США евакуювала з Афганістану понад 12 тисяч людей

Автор: Тіберій Юрик

За останню добу США евакуювала з Афганістану близько 12,5 тысяч людей. З 14 серпня, коли "Талібан" захопив владу в Афганістані, Вашингтон евакуював майже 105 тисяч осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника прес-секретаря Білого дому Ендрю Бейтса в Twitter.

"Приблизно 12,5 тисяч людей були евакуйовані з Кабула в період з 03:00 за часом східного узбережжя США 26 серпня по 03:00 27 серпня", - повідомив Бейтс.

Також він повідомив, що з 14 серпня США вдалося евакуювати майже 105 тисяч осіб.

Нагадаємо, що в четвер, 26 серпня, біля аеропорту Кабула (Афганістан) прогриміло кілька вибухів. В результаті терористичної атаки загинуло 110 осіб.

Також повідомлялося, що президент США Джо Байден дав розпорядження завдати удару по керівництву терористичної організації ІДІЛ, яка здійснила серію вибухів.

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Сполучені Штати АмерикиАфганистан