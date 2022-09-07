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Последние обстрелы ЗАЭС усилили угрозу ядерной безопасности станции, - МАГАТЭ

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Вена, Среда 07 сентября 2022 22:09
Последние обстрелы ЗАЭС усилили угрозу ядерной безопасности станции, - МАГАТЭ Фото: последние обстрелы ЗАЭС усилили угрозу ядерной безопасности станции (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Иван Носальский

В результате последних обстрелов территории вокруг Запорожской атомной электростанции была повреждена линия электропередачи между ЗАЭС и ЗаТЭС. Это усиливает угрозу ядерной безопасности станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

По данным агентства, последствия обстрела пока не оказали влияния на работу ЗАЭС, поскольку она была отключена от электросети два дня назад. Но повреждение ЛЭП продемонстрировало "трудности и уязвимость, с которыми сталкивается ЗАЭС, когда речь идет о внешних источниках питания".

При этом из трех резервных линий, которые связывают ЗАЭС с ЗаТЭС, одна сейчас повреждена обстрелом, а две другие отключены.

"В последние несколько дней ЗАЭС полагалась на свой единственный действующий реактор для получения энергии, необходимой для охлаждения и других функций безопасности", - подчеркнули в МАГАТЭ.

В агентстве объяснили, что надежное электроснабжение и резервные системы электроснабжения "необходимы для обеспечения ядерной безопасности и предотвращения ядерной аварии".

Отметим, что вчера, 6 сентября, МАГАТЭ обнародовало отчет по итогам визита миссии на Запорожскую АЭС. Более детально об этой теме можете узнать в новом видео РБК-Украина.

Напомним, ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что вокруг Запорожской АЭС необходимо срочно создать зону ядерной безопасности. Она поможет предотвратить возможную радиационную катастрофу.

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