За последние несколько лет в столице восстановили более 1100 км дорог и проездов, - Кличко

Фото: Виталий Кличко (kiev.klichko.org)

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как отремонтировали улицу Алма-Атинскую и как строят новую дорогу между улицами Довбуша и Броварским проспектом.

Об этом сообщает "Официальный портал Киева".

По словам Кличко, за последние несколько лет в столице восстановили более 1100 километров дорог и проездов. Во время ремонта, кроме асфальта, обновляют и тротуары, устанавливают новую систему освещения, новую дождевую канализацию.

Кличко подчеркивает, что немало улиц, которые капитально ремонтируют сегодня, не видели ремонта по 30-40 лет.

"А вот, например, улицу Алма-Атинскую вообще не ремонтировали 55 лет! Путепровод через железную дорогу, который мы здесь также капитально обновили - ремонтировали 60 лет назад. А теперь здесь качественная дорога, новые тротуары, современное освещение. На Алма-Атинской также заканчивают реконструкцию трамвайной колеи. Потому что эта трамвайная линия обеспечивает прямую транспортную связь жителей массива ДВРЗ и Днепровского района с другими районами столицы и Святошинско-Броварской линией метрополитена. Ежедневный пассажиропоток трех трамвайных маршрутов на этом участке составлял 32 тысячи пассажиров. И вы понимаете, что за десятки лет эксплуатации ее уже нельзя было использовать. А надо было немедленно ремонтировать", - подчеркнул Кличко.

Фото: ремонтные работы на улице Алма-Атинской в Киеве (kyivcity.gov.ua)

На сегодня генеральный подрядчик на 90% закончил работы по устройству колеи. До конца года обустроят пешеходные переходы через трамвайную линию, а также платформы для высадки-посадки пассажиров и остановки с новыми павильонами.

Во время ремонта также обновили сети: теплоснабжения, газоснабжения и контактную сеть. Сделали новые тротуары.

"Мы комплексно подходим к решению инфраструктурных проблем города. Сегодня идет подготовка к строительству новой дороги на участке между улицами Довбуша и Броварским проспектом. Этот проект крайне важен для жителей микрорайона ДВРЗ. Ведь этот район имеет только один выезд в центральной части города. А после постройки дороги людям будет гораздо удобнее добираться до метро, чем раньше. Дорога будет занимать до 10 минут, вместо 30-40. Также на новой дороге обустроят велодорожку", - добавил Кличко.

По его словам, еще капитально обновили три улицы, которые будут примыкать к будущей дороги - улицы Довбуша, Ольховой и Макаренко. На них обновили асфальтовое покрытие, тротуары и систему освещения.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какие улицы Киева будут отремонтированы в следующем году.