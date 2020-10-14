За останні кілька років у столиці відновили понад 1100 км доріг та проїздів, - Кличко

Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували вулицю Алматинську та як будують нову дорогу між вулицею Довбуша та Броварським проспектом.

Про це повідомляє "Офіційний портал Києва".

За словами Кличка, за останніх кілька років у столиці відновили понад 1100 кілометрів доріг та проїздів. Під час ремонту, крім асфальту, оновлюють і тротуари, встановлюють нову систему освітлення, нову дощову каналізацію.

Кличко підкреслює, що чимало вулиць, які капітально ремонтують сьогодні, не бачили ремонту по 30-40 років.

"А от, наприклад, вулицю Алматинську взагалі не ремонтували 55 років! Шляхопровід через залізницю, який ми тут також капітально оновили - ремонтували 60 років тому. А тепер тут якісна дорога, нові тротуари, сучасне освітлення. На Алматинський також закінчують реконструкцію трамвайної колії. Бо ця трамвайна лінія забезпечує прямий транспортний зв’язок жителів масиву ДВРЗ і Дніпровського району з іншими районами столиці та Святошинсько-Броварською лінією метрополітену. Щоденний пасажиропотік трьох трамвайних маршрутів на цій ділянці складав 32 тисячі пасажирів. І ви розумієте, що за десятки років експлуатації її вже не можна було використовувати. А треба було негайно ремонтувати", - підкреслив Кличко.

Фото: ремонтні роботи на вулиці Алматинській у Києві (kyivcity.gov.ua)

На сьогодні генеральний підрядник на 90% закінчив роботи з улаштування колії. До кінця року облаштують пішохідні переходи через трамвайну лінію, а також платформи для висадки-посадки пасажирів та зупинки з новими павільйонами.

Під час ремонту також оновили мережі: теплопостачання, газопостачання та контактну мережу. Зробили й нові тротуари.

"Ми комплексно підходимо до вирішення інфраструктурних проблем міста. Сьогодні триває підготовка до будівництва нової дороги на ділянці між вулицею Довбуша та Броварським проспектом. Цей проект – вкрай важливий для мешканців мікрорайону ДВРЗ. Адже цей район має тільки один виїзд до центральної частини міста. А після побудови дороги людям буде набагато зручніше добиратися до метро, ніж раніше. Дорога займатиме до 10 хвилин, замість 30-40. Також на новій дорозі облаштують велодоріжку", - додав Кличко.

За його словами, ще капітально оновили три вулиці, що примикатимуть до майбутньої дороги - вулиці Довбуша, Вільхова та Макаренка. На них оновили асфальтне покриття, тротуари та систему освітлення.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, які вулиці Києва будуть відремонтовані наступного року.