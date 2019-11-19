За последние два месяца "Черниговгаз" обнаружил 353 случаев краж газа

С начала осени со стороны бытовых потребители специалистами АО "Черниговгаз" выявлено более 350 случаев нарушений, связанных с учетом природного газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"121 случай связан с вмешательством в работу средства измерительной техники (СИТ), 22 - несанкционированное восстановление газоснабжения. За указанные нарушения физическим лицам-нарушителям доначислено более 310 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Все счетчики газа подлежат обязательной поверке. По словам пресс-службы, это сложный механизм, который со временем изнашивается и подвергается воздействию со стороны внешних факторов. Именно во время таких поверок, а также непосредственно во время проверки счетчика (снятие контрольных показаний, контрольного осмотра) и выявляются факты несанкционированного вмешательства в работу измерительного прибора.

"В случае подтверждения факта несанкционированного вмешательства в СИТ владелец прибора обязан возместить убытки Оператору ГРМ за проведение экспертизы, вынужден будет приобрести новый счетчик газа на деньги, а также ему будет доначислено неучтенный объем природного газа. В октябре одного из таких недобросовестных потребителей обнаружили в городе Нежин Черниговской области. Потребитель Т самовольно вмешался в конструкцию счетчика за что и получил доначисление на сумму более 16 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Услуга периодической поверки счетчика для физических лиц осуществляется за счет АО "Черниговгаз". Сюда входит демонтаж, транспортировка и монтаж учетного прибора. В случае внеочередной поверки по требованию потребителя все расходы, связанные с процедурой, компенсируются последним.

"Также в случае отказа в доступе к объекту бытового потребителя представителю АО "Черниговгаз" для снятия счетчика на периодическую поверку (или для его монтажа после поверки) потребителю изменяется режим начисления объемов природного газа в соответствии с требованиями Кодекса ГРС", - говорится в сообщении пресс-службы.