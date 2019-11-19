За останні два місяці "Чернігівгаз" виявив 353 випадки крадіжок газу

З початку осені з боку побутових споживачі фахівцями АТ "Чернігівгаз" виявлено понад 350 випадків порушень, пов'язаних з обліком природного газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"121 випадок пов'язаний з втручанням в роботу засобу вимірювальної техніки (ЗВТ), 22 - несанкціоноване відновлення газопостачання. За вказані порушення фізичним особам-порушникам донараховано понад 310 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

Всі лічильники газу підлягають обов'язковій повірці. За словами прес-служби, це складний механізм, який з часом зношується і зазнає впливу з боку зовнішніх факторів. Саме під час таких перевірок, а також безпосередньо під час перевірки лічильника (зняття контрольних показань, контрольного огляду) і виявляються факти несанкціонованого втручання в роботу вимірювального приладу.

"У разі підтвердження факту несанкціонованого втручання в ЗВТ власник приладу зобов'язаний відшкодувати збитки Оператору ГРМ за проведення експертизи, змушений буде придбати новий лічильник газу на гроші, а також йому буде донараховано неврахований обсяг природного газу. У жовтні одного з таких недобросовісних споживачів виявили в місті Ніжин Чернігівської області. Споживач Т самовільно втрутився в конструкцію лічильника за що і отримав донарахування на суму понад 16 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

Послуга періодичної повірки лічильника для фізичних осіб здійснюється за рахунок АТ "Чернігівгаз". Сюди входить демонтаж, транспортування та монтаж облікового приладу. У разі позачергової повірки на вимогу споживача всі витрати, пов'язані з процедурою, компенсуються останнім.

"Також у разі відмови у доступі до об'єкту побутового споживача представнику АТ "Чернігівгаз" для зняття лічильника на періодичну повірку (або для його монтажу після повірки) споживачеві змінюється режим нарахування обсягів природного газу відповідно до вимог Кодексу ГРС", - йдеться в повідомленні прес-служби.