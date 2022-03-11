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За последние дни удалось эвакуировать 100 тысяч украинцев, - Зеленский

Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за последние дни удалось эвакуировать около 100 тысяч человек из городов, которые находятся под постоянными обстрелами российских оккупантов и в осаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Одним из самых главных заданий для нас была организация сегодня гуманитарных коридоров - Сумы, Тростянец, Краснополье, Ирпень, Буча, Гостомель, Изюм. За этот день удалось вывезти почти 40 тысяч наших людей, дать им наконец безопасность", - сказал Зеленский.

Людей перевезли в Киев, Полтаву, Днепр, Черкассы, Запорожье, Львов.

Также в четверг удалось доставить гуманитарные грузы - сотни тонн продуктов и медикаментов, добавил президент.

"Мы делаем все, чтобы спасти наших людей в городах, которые враг, к сожалению, хочет просто уничтожить", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что учитывая прошлые дни, всего были эвакуировано около 100 тысяч человек, однако - города Мариуполь и Волноваха сейчас остаются полностью заблокированы российскими войсками.

Напомним, 10 марта заработали шесть гуманитарных коридоров для эвакуации людей из Мариуполя, Изюма и Волновахи.

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