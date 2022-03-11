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За останні дні вдалося евакуювати 100 тисяч українців, - Зеленський

Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за останні дні вдалося евакуювати близько 100 тисяч людей з міст, які знаходяться під постійними обстрілами російських окупантів і в облозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

"Одним із найголовніших завдань для нас була організація сьогодні гуманітарних коридорів - Суми, Тростянець, Краснопілля, Ірпінь, Буча, Гостомель, Ізюм. За цей день вдалося вивезти майже 40 тисяч наших людей, дати їм нарешті безпеку", - сказав Зеленський.

Людей перевезли до Києва, Полтави, Дніпра, Черкас, Запоріжжя, Львова.

Також у четвер вдалося доставити гуманітарні вантажі - сотні тонн продуктів та медикаментів, додав президент.

"Ми робимо все, щоб урятувати наших людей у ​​містах, які ворог, на жаль, хоче просто знищити", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що з огляду на минулі дні, всього було евакуйовано близько 100 тисяч людей, проте - міста Маріуполь та Волноваха зараз залишаються повністю заблоковані російськими військами.

Нагадаємо, 10 березня запрацювали шість гуманітарних коридорів для евакуації людей з Маріуполя, Ізюму та Волновахи.

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