За останні дні вдалося евакуювати 100 тисяч українців, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за останні дні вдалося евакуювати близько 100 тисяч людей з міст, які знаходяться під постійними обстрілами російських окупантів і в облозі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.
"Одним із найголовніших завдань для нас була організація сьогодні гуманітарних коридорів - Суми, Тростянець, Краснопілля, Ірпінь, Буча, Гостомель, Ізюм. За цей день вдалося вивезти майже 40 тисяч наших людей, дати їм нарешті безпеку", - сказав Зеленський.
Людей перевезли до Києва, Полтави, Дніпра, Черкас, Запоріжжя, Львова.
Також у четвер вдалося доставити гуманітарні вантажі - сотні тонн продуктів та медикаментів, додав президент.
"Ми робимо все, щоб урятувати наших людей у містах, які ворог, на жаль, хоче просто знищити", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що з огляду на минулі дні, всього було евакуйовано близько 100 тисяч людей, проте - міста Маріуполь та Волноваха зараз залишаються повністю заблоковані російськими військами.
Нагадаємо, 10 березня запрацювали шість гуманітарних коридорів для евакуації людей з Маріуполя, Ізюму та Волновахи.
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