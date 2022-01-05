ru ua
Ср, 05 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл с визитом в Украину

Новина українською →
Среда 05 января 2022 02:50
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл с визитом в Украину Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель прибыл с визитом в Украину. Это его первый зарубежный визит в новом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Твиттер Борреля.

"Мой первый визит в 2022 году - Станица Луганская и Киев, Украина", - написал дипломат.

Боррель отметил, что прибыл в Украину в связи с военной эскалацией со стороны России, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины и поддержать реформы.

Ранее мы писали, что глава дипломатии ЕС посетит Украину с рабочим визитом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз
NEWS
Страна без связи и первые взрывы в Алматы: все подробности протестов в Казахстане
Страна без связи и первые взрывы в Алматы: все подробности протестов в Казахстане
DAILY
Наталья Науменко: Бесконтрольная миграция из Украины – это риск потери безвиза
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Наталья Науменко: Бесконтрольная миграция из Украины – это риск потери безвиза