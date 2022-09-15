"После дезертирства - расстрел": появилось видео, где "повар Путина" вербует уголовников
В сети опубликовали видео, на котором приближенный к президенту РФ Владимиру Путину олигарх Евгений Пригожин, основатель так называемой ЧВК "Вагнер", лично вербует российских заключенных для войны с Украиной.
Как сообщает РБК-Украина, видео опубликовал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.
На опубликованных кадрах он стоит перед строем заключенных и рассказывает им про условия службы
"Мне нужны только штурмовики. Те, кто двигаются вперед, те, кто самые борзые, они выживают лучше", - говорит "повар Путина".
По словам Пригожина, минимальный возраст для отправки на войну в Украину, - 22 года. Однако, если соискатель моложе, то проблему можно решить запиской от родственников о том, что они не против его службы. "Условно" максимальный возраст - 50 лет.
Главный "грех", по словам Пригожина, - это дезертирство.
"Никто не дает заднюю, никто не отступает, никто не сдается в плен. Когда вы будете обучаться при сдаче в плен, вам расскажут про две гранаты, которые вы должны иметь с собой. Тем, кто приезжает и в первый день говорит: "Куда-то я не туда попал“, мы делаем отметку "дезертир", и после этого следует расстрел", - заявил он.
Примечательно, что Пригожин также прямым текстом говорит о том, что ему принадлежит ЧВК "Вагнера". Так, он сообщает, что "у него в ЧВК" есть боевые самолеты, РСЗО и танки. Также он упоминает, что после службы в Украине есть опция остаться в ЧВК. Погибших обещают хоронить в их родных городах на аллеях героев или у часовни ЧВК в Горячем Ключе.
Рассказал Пригожин и о первых завербованных заключенных.
"Первые заключенные, которые воевали со мной, - это было 1 июня, штурм Углегорской ТЭЦ. 40 человек из Питера, строгий режим, рецидив, зашли в окопы противника, вырезали его ножами, трое погибших, семеро раненых. Среди погибших одному было 52 года, из них отсижена тридцатка, погиб геройски", - утверждает Пригожин.
Напомним, ранее стало известно, что вербовщики ЧВК "Вагнера" с начала полномасштабного вторжения в Украину смогли собрать более тысячи человек в российских колониях, которые согласились отправиться на войну.
Также мы писали, что войска РФ могут все чаще использовать плохо обученные подразделения, например, состоящие из заключенных, для контроля над населением во временно оккупированных регионах Украины.
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