ua ru
Чт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Після дезертирства - розстріл": з'явилося відео, де "кухар Путіна" вербує кримінальників

Новость на русском →
Росія, Четвер 15 вересня 2022 02:49
"Після дезертирства - розстріл": з'явилося відео, де "кухар Путіна" вербує кримінальників Фото: кухар Путіна особисто вербує ув'язнених для війни в Україні (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У мережі опублікували відео, на якому наближений до президента РФ Володимира Путіна олігарх Євген Пригожин, засновник так званої ПВК "Вагнер", особисто вербує російських ув'язнених для війни з Україною.

Як повідомляє РБК-Україна, відео опублікував Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

На опублікованих кадрах він стоїть перед строєм ув'язнених і розповідає їм про умови служби

"Мені потрібні тільки штурмовики. Ті, хто рухаються вперед, ті, хто самі хорти, вони виживають краще", - говорить "кухар Путіна".

За словами Пригожина, мінімальний вік для відправки на війну в Україну, - 22 роки. Однак, якщо здобувач молодше, то проблему можна вирішити запискою від родичів про те, що вони не проти його служби. "Умовно" максимальний вік - 50 років.

Головний "гріх", за словами Пригожина, - це дезертирство.

"Ніхто не дає задню, ніхто не відступає, ніхто не здається в полон. Коли ви будете навчатися при здачі в полон, вам розкажуть про дві гранати, які ви повинні мати з собою. Тим, хто приїжджає і в перший день говорить: "кудись Я не туди потрапив“, ми робимо позначку "дезертир", і після цього слід розстріл",-заявив він.

Примітно, що Пригожин також прямим текстом говорить про те, що йому належить ПВК "Вагнера". Так, він повідомляє, що" у нього в ПВК " є бойові літаки, РСЗВ і танки. Також він згадує, що після служби в Україні є опція залишитися в ПВК. Загиблих обіцяють ховати в їх рідних містах на алеях героїв або біля каплиці ПВК в гарячому Ключі.

Розповів Пригожин і про перших завербованих ув'язнених.

"Перші в'язні, які воювали зі мною, - це було 1 червня, штурм Вуглегірської ТЕЦ. 40 осіб з Пітера, суворий режим, рецидив, зайшли в окопи противника, вирізали його ножами, троє загиблих, семеро поранених. Серед загиблих одному було 52 роки, з них відсиджена тридцятка, загинув геройськи", - стверджує Пригожин.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вербувальники ПВК "Вагнера" з початку повномасштабного вторгнення в Україну змогли зібрати більше тисячі людей в російських колоніях, які погодилися вирушити на війну.

Також ми писали, що війська РФ можуть все частіше використовувати погано навчені підрозділи, наприклад, що складаються з ув'язнених, для контролю над населенням у тимчасово окупованих регіонах України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВК Вагнера
NEWS
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
DAILY
"Окупанти ховались за нашими спинами": репортаж зі звільнених Балаклії та Ізюма
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Окупанти ховались за нашими спинами": репортаж зі звільнених Балаклії та Ізюма