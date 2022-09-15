"Після дезертирства - розстріл": з'явилося відео, де "кухар Путіна" вербує кримінальників

У мережі опублікували відео, на якому наближений до президента РФ Володимира Путіна олігарх Євген Пригожин, засновник так званої ПВК "Вагнер", особисто вербує російських ув'язнених для війни з Україною.

На опублікованих кадрах він стоїть перед строєм ув'язнених і розповідає їм про умови служби

"Мені потрібні тільки штурмовики. Ті, хто рухаються вперед, ті, хто самі хорти, вони виживають краще", - говорить "кухар Путіна".

За словами Пригожина, мінімальний вік для відправки на війну в Україну, - 22 роки. Однак, якщо здобувач молодше, то проблему можна вирішити запискою від родичів про те, що вони не проти його служби. "Умовно" максимальний вік - 50 років.

Головний "гріх", за словами Пригожина, - це дезертирство.