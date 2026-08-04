Посланці Трампа мають бути активними, Україна готова до переговорів, - Зеленський

Що сказав Зеленський

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський підтвердив, що питання переговорів було обговорено на спеціальній нараді.

За його словами, Україна щодня перебуває в контакті з представниками президента США Дональда Трампа та розраховує на активізацію дипломатичних зусиль уже у серпні.

"Ми будемо готові до всіх форматів зустрічей, розраховуємо, що зараз у серпні Віткофф та Кушнер будуть активними", - наголосив Зеленський.

Він також повідомив, що продовжується взаємодія з іншими партнерами, у тому числі з країнами Перської затоки, проте частина цієї роботи поки що не розкривається публічно.

За словами президента, Київ розраховує на конкретні результати дипломатичних зусиль.

Що сказав Умєров

Глава Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров повідомив, що президент Володимир Зеленський провів нараду, присвячену переговорному процесу та подальшу координацію з міжнародними партнерами.

Разом із керівником ГУР Кирилом Будановим, головою парламентської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією та першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею він доповів про ситуацію на переговорному напрямі.

За словами Умєрова, кожен із учасників подав інформацію за своїм напрямом - від взаємодії з партнерами до переговорів та подальших кроків щодо зміцнення позицій України.

Він наголосив, що Київ щодня підтримує координацію з американською стороною. Одночасно триває робота з європейськими державами, а також з країнами Близького Сходу та Перської затоки для посилення міжнародної підтримки України та просування спільних рішень у сфері безпеки.

У цьому частина дипломатичної роботи залишається непублічною.

"Ми готові до всіх форматів переговорів, які можуть наблизити справедливий та стійкий світ", - заявив Умєров.