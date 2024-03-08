Послання Путіну та єдине прохання України. Що сказав Байден у зверненні до Конгресу

"Гітлер був на марші. В Європі вирувала війна. Метою президента Рузвельта (Франклін Рузвельт, президент США з 1933 по 1945 рік - ред.) було розбудити Конгрес і попередити американський народ, що це не звичайний момент. Свобода та демократія зазнали нападу у світі", - сказав на початку Байден.

Як зазначив американський лідер, сьогодні він прийшов у ту саму залу, щоб звернутися до нації.

"Моя мета сьогодні ввечері - розбудити цей Конгрес і попередити американський народ про те, що це теж незвичайний момент. З часів президента Лінкольна (Авраам Лінкольн, президент США з 1861 по 1865 рік - ред.) і громадянської війни свобода і демократія не зазнавали наступу тут, удома, як сьогодні. Що робить наш момент рідкісним, так це те, що свобода та демократія зазнають нападу як вдома, так і за кордоном, одночасно", - акцентував Байден.

"Україна може зупинити Путіна, якщо їй нададуть необхідну зброю"

Президент США наголосив, що за кордоном Путін просувається вперед, "він вдерся в Україну і сіє хаос по всій Європі та за її межами".

"Якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться в Україні, запевняю вас, він цього не зробить. Але Україна може зупинити Путіна, якщо ми підтримаємо Україну та надамо зброю, необхідну їй для захисту. Це все, що просить Україна. Вони не просять американських солдатів. Американських солдатів на війні в Україні немає. Я сповнений рішучості, щоб так було і далі. Але зараз допомога Україні блокується тими, хто хоче, щоб ми відійшли від світового лідерства", - нагадав Байден.

Крім того, він наголосив на важливості військово-політичного союзу НАТО і нагадав, що США були серед засновників альянсу.

"Сьогодні ми зробили НАТО сильнішим, ніж будь-коли. Ми привітали Фінляндію в альянсі минулого року, а сьогодні вранці Швеція офіційно приєдналася до НАТО”, - сказав Байден і привітав прем’єр-міністра Швеції, який був присутній в залі Конгресу під час цієї промови.

Заклик до ухвалення пакета підтримки України і послання Путіну

Він у промові нагадав, як президент-республіканець Рональд Рейган (президент США з 1981 по 1989 рік) закликав тогочасного генсека СРСР Михайла Горбачова знести Берлінський мур як символ прагнення радянського керівництва до змін.

"Тепер мій попередник, колишній президент-республіканець каже Путіну: "Роби все, що хочеш". Це цитата. Колишній американський президент справді сказав це, схилившись перед російським очільником. Це обурливо. Небезпечно та неприйнятно...Я кажу Конгресу: ми повинні протистояти Путіну. Надішліть мені двопартійний законопроєкт про національну безпеку. Історія спостерігає. Якщо Сполучені Штати підуть зараз, це поставить Україну під загрозу. Європу - під загрозу. Вільний світ - під загрозу, підбадьорюючи інших, які хочуть завдати нам шкоди. Моє послання президенту Путіну - просте. Ми не підемо. Ми не будемо кланятися. Я не буду кланятися", - заявив Байден.

"Історія спостерігає"

Неодноразово у промові він також повторював фразу "історія спостерігає". Зокрема, коли згадав про штурм Капітолія прихильниками Трампа 6 січня 2021 року. Він наголосив, що "політично вмотивованому насильству не має місця в Америці". Байден звинуватив попереднього президента Трампа у намаганні "поховати правду" про цей день.

"Ми маємо бути чесними, загроза залишається, і демократію потрібно захищати. Мій попередник і деякі з вас тут прагнуть поховати правду про 6 січня. Я не буду цього робити...Не можна любити свою країну лише тоді, коли ти перемагаєш. Поважайте вільні та чесні вибори! Відновіть довіру до наших інституцій! І чітко заявіть, що політичному насильству не місце в Америці. Історія спостерігає", - додав президент.

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