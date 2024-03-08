Послание Путину и единственная просьба Украины. Что сказал Байден в обращении к Конгрессу

"Гитлер был на марше. В Европе бушевала война. Целью президента Рузвельта (Франклин Рузвельт, президент США с 1933 по 1945 год - ред.) было разбудить Конгресс и предупредить американский народ, что это не обычный момент. Свобода и демократия подверглись нападению в мире", - сказал в начале Байден.

Как отметил американский лидер, сегодня он пришел в тот же зал, чтобы обратиться к нации.

"Моя цель сегодня вечером - разбудить этот Конгресс и предупредить американский народ о том, что это тоже необычный момент. Со времен президента Линкольна (Авраам Линкольн, президент США с 1861 по 1865 год - ред.) и гражданской войны свобода и демократия не испытывали наступления здесь, дома, как сегодня. Что делает наш момент редким, так это то, что свобода и демократия подвергаются нападению как дома, так и за рубежом, одновременно", - акцентировал Байден.

"Украина может остановить Путина, если ей предоставят необходимое оружие"

Президент США подчеркнул, что за границей Путин продвигается вперед, "он вторгся в Украину и сеет хаос по всей Европе и за ее пределами".

"Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится в Украине, уверяю вас, он этого не сделает. Но Украина может остановить Путина, если мы поддержим Украину и предоставим оружие, необходимое ей для защиты. Это все, что просит Украина. Они не просят американских солдат. Американских солдат на войне в Украине нет. Я полон решимости, чтобы так было и дальше. Но сейчас помощь Украине блокируется теми, кто хочет, чтобы мы отошли от мирового лидерства", - напомнил Байден.

Кроме того, он отметил важность военно-политического союза НАТО и напомнил, что США были среди основателей альянса.

"Сегодня мы сделали НАТО сильнее, чем когда-либо. Мы поздравили Финляндию в альянсе в прошлом году, а сегодня утром Швеция официально присоединилась к НАТО", - сказал Байден и поздравил премьер-министра Швеции, присутствовавшего в зале Конгресса во время этой речи.

Призыв к принятию пакета поддержки Украины и послание Путину

Он в речи напомнил, как президент-республиканец Рональд Рейган (президент США с 1981 по 1989 год) призвал тогдашнего генсека СССР Михаила Горбачева снести Берлинскую стену как символ стремления советского руководства к переменам.

"Теперь мой предшественник, бывший президент-республиканец говорит Путину: "Делай все, что хочешь". Это цитата. Бывший американский президент действительно сказал это, склонившись перед российским руководителем. Это возмутительно. Опасно и неприемлемо... Я говорю Конгрессу: мы должны противостоять Путину. Пришлите мне двухпартийный законопроект о национальной безопасности. История наблюдает. Если Соединенные Штаты пойдут сейчас, это поставит Украину под угрозу. Европу - под угрозу. Свободный мир - под угрозу, ободряя других, которые хотят нанести нам вред. Мое послание президенту Путину - простое. Мы не пойдем. Мы не будем кланяться. Я не буду кланяться", - заявил Байден.

"История наблюдает"

Не раз в речи он также повторял фразу "история наблюдает". В частности, когда упомянул о штурме Капитолия приспешниками Трампа 6 января 2021 года. Он подчеркнул, что "политически мотивированное насилие не имеет места в Америке". Байден обвинил предыдущего президента Трампа в попытке "похоронить правду" об этом дне.

"Мы должны быть честными, угроза остается, и демократию нужно защищать. Мой предшественник и некоторые из вас здесь стремятся похоронить правду о 6 января. Я не буду этого делать... Нельзя любить свою страну только тогда, когда ты побеждаешь. Уважайте свободные и честные выборы! Восстановите доверие к нашим институтам! И четко заявите, что политическому насилию не место в Америке. История наблюдает", - добавил президент.

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