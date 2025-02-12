Посланець Трампа, імовірно, три години розмовляв з Путіним у Москві, - Fox News

Так, ведучий телеканалу Fox News Шон Хенніті заявив про те, що спеціальний посланець американського президента поспілкувався з Путіним у Москві. За повідомленням, Стів Віткофф говорив з російським диктатором майже 3,5 години.

Про що йшла мова під час цієї зустрічі, ведучий американського каналу не уточнив. У Білому домі інформацію про ймовірні перемовини не коментують.

Видання The New York Times повідомило, що Віткофф перед поїздкою до Москви поспілкувався з найближчими соратниками Путіна. Також у посланця було кілька зустрічей з представниками Катару та Саудівської Аравії. На них обговорили війну в Україні.

Візит Віткоффа до Москви

У вівторок, 11 лютого, Стів Віткофф відвідав Москву зі спеціальним візитом. Посланець Дональда Трампа забрав на своєму літаку американського вчителя Марка Фогеля.

Американець був ув'язнений у Росії за звинуваченням у зберіганні наркотиків. За ґратами чоловік провів 3 роки. Увесь цей час американець стверджував, що знайдені у нього речовини були медичною марихуаною.

Зрештою США та РФ вдалося домовитися про повернення американця додому. Подробиці обміну Білий дім не розкриває. Однак Трамп назвав угоду "дуже чесною, дуже розумною". Президент також заявив, що звільнення Фогеля може стати важливим кроком на шляху до завершення війни в Україні.