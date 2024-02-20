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Послаблення валютних обмежень допоможе повернути довіру інвесторів до України, - експерт

Фото: послаблення валютних обмежень допоможе повернути довіру інвесторів до України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Послаблення валютних обмежень допоможе Україні повернути довіру інвесторів та нівелювати воєнні ризики, а відповідно - забезпечити притік інвестицій в реальний сектор економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента ICC Ukraine Вікторію Залізняк.

"Валютні обмеження зараз стосуються можливості обслуговувань кредитів, взятих до війни, виплат по єврооблігаціям, дивідендів. Тобто, тих напрямків, які напряму впливають на залучення інвестицій та кредитних коштів в країну. Адже зрозуміло, що інвестор заходить сюди, щоб надалі отримувати прибуток. І якщо до ситуації, яка у нас склалася, багато кредиторів та інвесторів ставляться з розумінням, хоч і очікують на перегляд цих положень, то нові будуть сюди заходити з обережністю", - пояснила вона.  

Вона також зауважила, що на фактор залучення інвестицій напряму впливає війна в Україні, тож слід робити всі можливі кроки з інших сторін, аби нівелювати ці ризики, зокрема, і стосовно зняття обмежень з валютними операціями. 

"На цьому етапі зняття обмежень не матимуть суттєвого впливу не фінансову ситуацію. А залучення нових коштів в країну, перш за все в реальний сектор, навпаки - поліпшить її. НБУ оперативно реагує на зміни в економіці та її потреби, і значна кількість обмежень щодо валютних операцій вже знята. Бізнес сподівається, що рух буде позитивним і далі", - резюмувала Залізняк. 

Нагадаємо, раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації.

Своєю чергою Кабінет міністрів звернувся до НБУ з проханням дозволити продаж валюти великим вітчизняним компаніям і холдингам та подальше її перерахування для розрахунків за єврооблігаціями й з західними кредиторами.

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Валютний ринок