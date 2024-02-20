Ослабление валютных ограничений поможет вернуть доверие инвесторов к Украине, - эксперт

"Валютные ограничения сейчас касаются возможности обслуживаний кредитов, взятых до войны, выплат по еврооблигациям, дивидендам. То есть, тех направлений, которые напрямую влияют на привлечение инвестиций и кредитных средств в страну. Ведь понятно, что инвестор заходит сюда, чтобы получать прибыль. если к ситуации, которая у нас сложилась, многие кредиторы и инвесторы относятся с пониманием, хоть и ожидают пересмотра этих положений, то новые будут сюда заходить с осторожностью", - пояснила она.

Она также отметила, что на фактор привлечения инвестиций напрямую влияет война в Украине, поэтому следует делать все возможные шаги с других сторон, чтобы нивелировать эти риски, в частности, и снятия ограничений с валютными операциями.

"На этом этапе снятия ограничений не будут оказывать существенного влияния на финансовую ситуацию. А привлечение новых средств в страну, прежде всего в реальный сектор, наоборот - улучшит ее. НБУ оперативно реагирует на изменения в экономике и ее потребности, и значительное количество ограничений по валютным операций уже снята. Бизнес надеется, что движение будет положительным и дальше", - резюмировала Зализняк.

Напомним, ранее глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что НБУ будет двигаться по стратегии валютной либерализации.

В свою очередь Кабинет министров обратился к НБУ с просьбой разрешить продажу валюты крупным отечественным компаниям и холдингам и дальнейшее ее перечисление для расчетов по еврооблигациям и с западными кредиторами.