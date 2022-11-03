Послаблення цінових обмежень на ринку електроенергії дозволить енергетикам закупати обладнання, - нардеп

За його словами, нові трансформатори та перемикачі коштують десятки мільйонів доларів, і в енергетичних компаній немає грошей на їх закупівлю.

"Очевидно, що пора уже витягувати голову з піску і щось робити. Єдине адекватне рішення в цій ситуації - це привести у відповідність багатостраждальні прайс-кепи. Це розуміють всі, але всі бояться сказати в слух", - підкреслив Кучеренко.

Він також зазначив, що 19 жовтня, напередодні чергової атаки росії по енергетичній інфраструктурі, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) мала переглянути цінові обмеження, але з невідомих причин рішення не було прийнято.

Кучеренко додав, що зараз в енергетичних компаній закінчуються резерви обладнання і вони шукають можливості докупити відсутнє устаткування у східній Європі.

"Поки ми витягуємо на героїзмі енергетиків і рятувальників, але при всьому героїзмі неможливо замінити розбитий трансформатор якщо у тебе немає цілого трансформатора. А бюджетних можливостей провести заміну трансформатора чи будь-якого іншого обладнання не передбачено", - підсумував Кучеренко.

Нагадаємо, раніше Міжнародна торговельна палата закликала НКРЕКП до рішучих кроків для стабілізації ситуації, зокрема послаблення цінових обмежень.

Також провідний експерт енергетичних програм "Центру Разумкова" Максим Білявський вважає, що підвищення цінових обмежень на ринку електроенергії дозволить енергетичним компаніям отримати кошти для ремонту пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури.