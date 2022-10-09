Послаблення логістики та критика Путіна: в ISW оцінили наслідки вибуху на Кримському мосту

На думку аналітиків, обвалення смуги автодорожнього мосту обмежить пересування російських військових доти, доки міст не буде відремонтований, що змусить деякі російські сили якийсь час покладатися на поромне сполучення.

При цьому російські окупанти, ймовірно, як і раніше, зможуть перевозити важку військову техніку залізницею.

Як пишуть експерти, Кремль покладе на Міноборони проблеми вибуху на мосту та інші невдачі російських військових, щоб зняти з президента РФ Володимира Путіна провину.

Аналітики зазначають, що Міноборони РФ не зробило офіційної заяви щодо вибуху

Деякі націоналісти заявили, що Путін та його найближче оточення не змогли негайно відреагувати на напад на "символічний" міст, вперше висловивши пряму критику на адресу президента.

Один з військових блогерів попередив, що якщо Путін не зробить дій у відповідь, це "буде прийнято за слабкість самого президента".

Інші критикували мовчання заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва з приводу вибуху з огляду на те, що Медведєв зробив кілька заяв, у яких будь-які обстріли Керченського мосту визначалися як порушення російських "червоних ліній".

Пропагандисти закликали Кремль відновити удари по українській інфраструктурі. При цьому заяв про застосування ядерної зброї у відповідь не було.