У посла США в РФ Джона Ханстмана диагностировали рак

Фото: Джон Ханстман (Front News International)

У дипломата меланома первой стадии

У посла США в РФ Джона Ханстмана диагностировали меланому первой стадии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deseret News.

Как отмечается, сначала дипломат заметил маленькое черное пятно за ухом, а потом еще одно на бедре. В штате Юта Ханстман обратился к доктору, неутешительный диагноз подтвердили и российские специалисты.

Сообщается, что новообразования уже удалены, и посол проходит регулярные медицинские осмотры. На следующей неделе он планирует отправиться в Юту, чтобы пройти курс лечения.

Сам Ханстман уверен, что вскоре одолеет болезнь.

Напомним, ранее сообщалось, что посла РФ Карлова убили 19 декабря 2016 года на церемонии открытия фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре. Дипломат скончался от полученных ранений. Нападавший был убит в ходе операции полиции.

Об аресте бывшего сотрудника полиции по делу об убийстве Карлова сообщалось 19 июля. В ходе допроса в прокуратуре задержанный отверг все обвинения в свой адрес. Суд признал его виновным в участии в деятельности террористической организации.