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У посла США в РФ Джона Ханстмана діагностували рак

Новини » Суспільство    02.11.2018 - 02:51
Фото: Джон Ханстман (Front News International)
Фото: Джон Ханстман (Front News International)

У дипломата меланома першій стадії

У посла США в РФ Джона Ханстмана діагностували меланому першої стадії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deseret News.

Як наголошується, спочатку дипломат зауважив маленьку чорну пляму за вухом, а потім ще одну на стегні. У штаті Юта Ханстман звернувся до лікаря, невтішний діагноз підтвердили і російські фахівці.

Повідомляється, що новоутворення вже видалені, і посол проходить регулярні медичні огляди. Наступного тижня він планує відправитися в Юту, щоб пройти курс лікування.

Сам Ханстман впевнений, що незабаром вилікується.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посла РФ Карлова вбили 19 грудня 2016 року на церемонії відкриття фотовиставки в Центрі сучасного мистецтва в Анкарі. Дипломат помер від отриманих поранень. Нападник був убитий в ході операції поліції.

Про арешт колишнього співробітника поліції у справі про вбивство Карлова повідомлялося 19 липня. В ході допиту в прокуратурі затриманий відкинув всі звинувачення в свою адресу. Суд визнав його винним в участі в діяльності терористичної організації.

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