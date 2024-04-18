Посла РФ викликали "на килим" у Німеччині після затримання російських диверсантів, - Spiegel

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, федеральна прокуратура Німеччини заявила про затримання двох російських диверсантів. Їх підозрюють у планах атак на військові об'єкти на території країни, зокрема американські.

Як писали ЗМІ, зловмисники хотіли організувати диверсію на армійській базі Графенвер, де українських захисників навчають на американських танках Abrams.

Варто зауважити, що Німеччина є головним союзником України у питанні кількості переданої військової допомоги серед країн Європи. Також на її території навчають українських солдатів.

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