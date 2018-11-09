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Посла Австрии вызвали в МИД РФ после информации о задержании шпиона

Новости » Политика    09.11.2018 - 11:46
Фото: Йоханнес Айднер (yarregion.ru)
Фото: Йоханнес Айднер (yarregion.ru)

В Австрии задержали экс-полковника из-за подозрений в шпионаже в пользу России

Посол Австрии в Москве Йоханнес Айднер вызван в Министерство иностранных дел РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Напомним, Служба военной контрразведки Австрии задержала офицера австрийской армии в отставке по подозрению в том, что с 1990-х годов он шпионил в пользу Российской Федерации. В частности, Служба военной контрразведки с помощью международного сотрудничества раскрыла случай шпионажа офицера армии Австрии в отставке, с 1990-х годов шпионил за Вооруженными силами Австрии и передавал документы России. В отношении него возбудили дело.

После информации о задержании глава австрийского МИД Карин Кнайсль отменила запланированный на начало декабря визит в Россию.

Ранее австрийские СМИ писали о начале расследования в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке. С конца 1990-х годов он якобы передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийские системы. Разведчик за свою работу получал  300 тыс. евро. Также СМИ писали, что за преступление, инкриминируемое экс-шпиону, его могут посадить на два года.

В Австрии задержали экс-полковника из-за подозрений в шпионаже для России ЕС может продлить санкции против России в конце 2018
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