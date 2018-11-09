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Посла Австрії викликали в МЗС РФ після інформації про затримання шпигуна

Новини » Політика    09.11.2018 - 11:46
Фото: Йоханнес Айднер (yarregion.ru)
Фото: Йоханнес Айднер (yarregion.ru)

В Австрії затримали екс-полковника через підозру в шпигунстві на користь Росії

Посол Австрії в Москві Йоханнес Айднер викликаний в Міністерство закордонних справ РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

Нагадаємо, Служба військової контррозвідки Австрії затримала офіцера австрійської армії у відставці за підозрою в тому, що з 1990-х років він шпигував на користь Російської Федерації. Зокрема, Служба військової контррозвідки з допомогою міжнародного співробітництва розкрила випадок шпигунства офіцера армії Австрії у відставці, з 1990-х років шпигував за Збройними силами Австрії і передавав документи Росії. Стосовно нього порушили справу.

Після інформації про затримання глава австрійського МЗС Карін Кнайсль скасувала запланований на початок грудня візит до Росії.

Раніше австрійські ЗМІ писали про початок розслідування щодо 70-річного австрійського полковника у відставці. З кінця 1990-х років він нібито передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіацію і артилерійські системи. Розвідник за свою роботу отримував 300 тис. євро. Також ЗМІ писали, що за злочин, інкримінований екс-шпигунові, його можуть посадити на два роки.

В Австрії затримали екс-полковника через підозри в шпигунстві для Росії ЄС може продовжити санкції проти Росії в кінці 2018
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