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Посилюють репресії. У Росії ухвалили закон про довічне ув'язнення за держзраду

Ілюстративне фото: у Росії ухвалили закон про довічне ув'язнення за держзраду (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Держдума Росії ввела довічне ув'язнення за держзраду. Також депутати країни-агресора збільшили тюремні терміни за іншими статтями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Як зазначає пропагандистське видання, окрім довічного ув'язнення за держзраду, за статтею "Терористичний акт" максимальний термін збільшили з 15 років до 20.

За статтею "Акт міжнародного тероризму" термін становитиме від 12 років до довічного (раніше було від 10 до 20 років або довічне позбавлення волі).

При цьому за статтею "Організація терористичної спільноти та участь у ній" загрожуватиме від 10 до 15 років позбавлення волі (зараз від 5 до 10 років).

Варто зауважити, що зараз за держзраду в Росії передбачено від 12 до 20 років в'язниці.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін затвердив закон, який легалізує видачу електронних повісток у РФ.

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