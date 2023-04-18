Посилюють репресії. У Росії ухвалили закон про довічне ув'язнення за держзраду

Як зазначає пропагандистське видання, окрім довічного ув'язнення за держзраду, за статтею "Терористичний акт" максимальний термін збільшили з 15 років до 20.

За статтею "Акт міжнародного тероризму" термін становитиме від 12 років до довічного (раніше було від 10 до 20 років або довічне позбавлення волі).

При цьому за статтею "Організація терористичної спільноти та участь у ній" загрожуватиме від 10 до 15 років позбавлення волі (зараз від 5 до 10 років).

Варто зауважити, що зараз за держзраду в Росії передбачено від 12 до 20 років в'язниці.