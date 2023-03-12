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Посилюється шторм. Гуменюк розповіла, чи є зараз у Чорному морі російські носії "Калібрів"

Фото: Керівник пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Росія наразі тримає на бойовому чергування у Чорному морі 4 кораблі. Серед них немає жодного носія "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівниці пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Посилюється штормова погода, через це ракетоносії заведені у пункти базування", - зазначила спікер.

За словами Гуменюк, корабельне угруповання ворога зменшене до чотирьох одиниць. Це розвідники, які збирають дані про надводну обстановку й намагаються випускати БПЛА.

"Але штормова погода настільки потужна, і вітер настільки потужний, що наразі такої активності не помічено. Хоча ми ретельно за ними стежимо", - додала керівниця пресцентру ОК "Південь".

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вже випустили по Україні понад 5 000 ракет і понад 1 тисячу дронів-камікадзе.

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