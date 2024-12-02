Посилки у Європу. Скільки коштує відправити подарунки рідним на свята і як це зробити

Українські оператори поштового зв'язку доставляють посилки майже по цілому світу. У сусідні країни відправлення йдуть в середньому 3 робочі дні, у західну Європу до 10. Вартість посилки залежить від її ваги та напрямку відправлення.
РБК-Україна розповідає про те, скільки коштує відправити посилку у країни Європи та як це зробити.
"Укрпошта" має домовленості із національними поштами 201 країни щодо двосторонніх доставок міжнародних поштових відправлень. У ці країни можна надіслати посилки, бандеролі, листи, втім за деякими напрямками не надається послуга відправлення з оголошеною вартістю.
Для огляду цін ми вибрали країни Європи, де багато українських біженців та довоєнних мігрантів.
Яка вартість відправлень у країни Європи*:
Тарифи вказані на посилки до 10 кг, на більші відправлення вони дорожчі.
Оплата здійснюється в національній валюті України. Розмір оплати визначається із застосуванням курсу гривні до іноземної валюти, що встановлюється НБУ на дату надання послуги.
Також є доплати 50% до тарифу за масу, якщо посилка громіздка. За відправлення посилки з оголошеною вартістю ціна збільшується у 2,5 раза.
Як відправити посилку за кордон через "Укрпошту":
Перед відправленням радимо ознайомитись із переліком речей, які заборонено відправляти за кордон поштою.
"Нова пошта" доставляє посилки у понад 200 країн, окрім цього, вона має свої відділення в 11 країнах.
У "Нової пошти" діє інша система розрахунку вартості міжнародних відправлень, зокрема враховується також розмір посилки. Кожен клієнт може самостійно розрахувати вартість свого відправлення, скориставшись калькулятором на сайті.
Вартість відправлення у країни Європи 1-кілограмової посилки*:
При розрахунку взяли розмір умовної посилки 15*20*30 см.
При цьому "Нова пошта" наголошує, що остаточна вартість посилки може відрізнятись від розрахункової, а терміни доставки можуть бути довшими під час свят.
Як відправити посилку за кордон через "Нову пошту":
Зазначимо, що згідно із цими розрахунками, "Укрпошта" пропонує переважно нижчі тарифи на міжнародні відправлення у згадані країни Європи, ніж "Нова пошта".
Раніше ми порівнювали ціни на послуги "Нової пошти" та "Укрпошти" й розповідали, через яку компанію дешевше і швидше відправляти посилки.
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