Посылки в Европу. Сколько стоит отправить подарки родным на праздники и как это сделать

Украинские операторы почтовой связи доставляют посылки почти по всему миру. В соседние страны отправления идут в среднем 3 рабочих дня, в западную Европу до 10. Стоимость посылки зависит от ее веса и направления отправки.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоит отправить посылку в страны Европы и как это сделать.
"Укрпочта" имеет договоренности с национальными почтами 201 страны по двусторонним доставкам международных почтовых отправлений. В эти страны можно отправить посылки, бандероли, письма, но по некоторым направлениям не предоставляется услуга отправки с объявленной стоимостью.
Для обзора цен мы выбрали страны Европы, где много украинских беженцев и довоенных мигрантов.
Какая стоимость посылок в страны Европы*:
Тарифы указаны на посылки до 10 кг, на большие посылки они дороже.
Оплата производится в национальной валюте Украины. Размер оплаты определяется с применением курса гривны к иностранной валюте, что установлен НБУ на дату предоставления услуги.
Также есть доплаты 50% к тарифу за массу, если посылка громоздкая. За отправку посылки с объявленной стоимостью цена увеличивается в 2,5 раза.
Как отправить посылку за границу через "Укрпочту":
Перед отправкой рекомендуем ознакомиться с перечнем вещей, которые запрещено отправлять за границу по почте.
"Новая почта" доставляет посылки более чем в 200 стран, кроме этого, она имеет свои отделения в 11 странах.
В "Новой почте" действует другая система расчета стоимости международных отправлений, учитывается также размер посылки. Каждый клиент может самостоятельно рассчитать стоимость своего отправления, воспользовавшись калькулятором на сайте.
Стоимость отправки в страны Европы 1-килограммовой посылки*:
При расчете взяли размер условной посылки 15*20*30 см.
При этом "Новая почта" отмечает, что окончательная стоимость посылки может отличаться от расчетной, а сроки доставки могут быть длиннее во время праздников.
Как отправить посылку за границу через "Новую почту":
Отметим, что согласно этим расчетам "Укрпочта" предлагает преимущественно более низкие тарифы на международные отправления в упомянутые страны Европы.
Раньше мы сравнивали цены на услуги "Новой почты" и "Укрпочты" и рассказывали, где дешевле и быстрее отправлять посылки.
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