Посилив виробництво Ту-22М3 та МіГ-31: СБУ оголосила підозру главі авіабудівної корпорації РФ

За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення переорієнтував роботу російської авіаційної промисловості під потреби військово-промислового комплексу РФ. Під його керівництвом були посилені виробництво та модернізація бойових літаків, зокрема понад 100 літальних апаратів для атак на українську територію.

Йдеться про бомбардувальники Ту-22М3 і винищувачі МіГ-31, які використовуються для запуску крилатих і балістичних ракет, зокрема "Кинджалів". Також армія РФ отримала винищувачі Су-24М, Су-25, Су-35, Су-57 і військово-транспортні літаки Іл-76МД-90А.

Слюсар координував свої дії з вищим військово-політичним керівництвом РФ і виконував замовлення Кремля. За цими фактами йому заочно повідомлено про підозру у пособництві ведення агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 ККУ). Тривають заходи для притягнення його до відповідальності.

Літаки Ту-22М3 у Росії

Ту-22М3 - радянський дальній бомбардувальник, розроблений в 1970-х роках і введений в експлуатацію в 1980 році. Оснащений трьома двигунами НК-25, літак здатний досягати швидкості понад 2 Маха і має дальність польоту до 7 500 км. Ту-22М3 призначений для стратегічних ударів, включаючи використання ядерної зброї, і може нести до 24 000 кг бомбового навантаження.

Однак, з кінця 1990-х років Росія не виробляє нових Ту-22М3. Як й згадувалось вище, проблеми з відновленням ускладнюються відсутністю запасних частин і двигунів.

Раніше ми писали про те, що наразі Російська Федерація немає можливості виготовляти "з нуля" нові бомбардувальники Ту-160 і Ту-22М3. Однак росіяни використовують заготовки радянських часів.

Що відомо про цей літак Ту-22М3 та ракети Х-22 - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.