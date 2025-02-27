Посилив виробництво Ту-22М3 та МіГ-31: СБУ оголосила підозру главі авіабудівної корпорації РФ
Служба безпеки України зібрала доказову базу проти генерального директора російської Об’єднаної авіабудівної корпорації Юрія Слюсаря, який сприяв веденню агресивної війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення переорієнтував роботу російської авіаційної промисловості під потреби військово-промислового комплексу РФ. Під його керівництвом були посилені виробництво та модернізація бойових літаків, зокрема понад 100 літальних апаратів для атак на українську територію.
Йдеться про бомбардувальники Ту-22М3 і винищувачі МіГ-31, які використовуються для запуску крилатих і балістичних ракет, зокрема "Кинджалів". Також армія РФ отримала винищувачі Су-24М, Су-25, Су-35, Су-57 і військово-транспортні літаки Іл-76МД-90А.
Слюсар координував свої дії з вищим військово-політичним керівництвом РФ і виконував замовлення Кремля. За цими фактами йому заочно повідомлено про підозру у пособництві ведення агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 ККУ). Тривають заходи для притягнення його до відповідальності.
Літаки Ту-22М3 у Росії
Ту-22М3 - радянський дальній бомбардувальник, розроблений в 1970-х роках і введений в експлуатацію в 1980 році. Оснащений трьома двигунами НК-25, літак здатний досягати швидкості понад 2 Маха і має дальність польоту до 7 500 км. Ту-22М3 призначений для стратегічних ударів, включаючи використання ядерної зброї, і може нести до 24 000 кг бомбового навантаження.
Однак, з кінця 1990-х років Росія не виробляє нових Ту-22М3. Як й згадувалось вище, проблеми з відновленням ускладнюються відсутністю запасних частин і двигунів.
Раніше ми писали про те, що наразі Російська Федерація немає можливості виготовляти "з нуля" нові бомбардувальники Ту-160 і Ту-22М3. Однак росіяни використовують заготовки радянських часів.
Що відомо про цей літак Ту-22М3 та ракети Х-22 - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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