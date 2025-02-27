Усилил производство Ту-22М3 и МиГ-31: СБУ объявила подозрение главе авиастроительной корпорации РФ

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу против генерального директора российской Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, который способствовал ведению агрессивной войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения переориентировал работу российской авиационной промышленности под нужды военно-промышленного комплекса РФ. Под его руководством были усилены производство и модернизация боевых самолетов, в том числе более 100 летательных аппаратов для атак на украинскую территорию.

Речь идет о бомбардировщиках Ту-22М3 и истребителях МиГ-31, которые используются для запуска крылатых и баллистических ракет, в частности "Кинжалов". Также армия РФ получила истребители Су-24М, Су-25, Су-35, Су-57 и военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А.

Слюсарь координировал свои действия с высшим военно-политическим руководством РФ и выполнял заказы Кремля. По этим фактам ему заочно сообщено о подозрении в пособничестве ведению агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УКУ). Продолжаются мероприятия для привлечения его к ответственности.

Самолеты Ту-22М3 в России

Ту-22М3 - советский дальний бомбардировщик, разработанный в 1970-х годах и введенный в эксплуатацию в 1980 году. Оснащённый тремя двигателями НК-25, самолёт способен достигать скорости более 2 Маха и имеет дальность полёта до 7 500 км. Ту-22М3 предназначен для стратегических ударов, включая использование ядерного оружия, и может нести до 24 000 кг бомбовой нагрузки.

Однако, с конца 1990-х годов Россия не производит новых Ту-22М3. Как и упоминалось выше, проблемы с восстановлением осложняются отсутствием запасных частей и двигателей.

Ранее мы писали о том, что сейчас Российская Федерация не имеет возможности изготавливать "с нуля" новые бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3. Однако россияне используют заготовки советских времен.

Что известно об этом самолете Ту-22М3 и ракетах Х-22 - узнайте в материале РБК-Украина.