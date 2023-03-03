Посилення санкцій ЄС проти російського металу обмежить можливості Кремля продовжувати війну, - експерт

"Ми впевнені, що зараз економічний блок українського уряду повинен наполягати на посиленні європейських санкцій щодо російської металопродукції. На жаль, по деяким напрямкам - наприклад, щодо заготівки і слябів - для росіян діють квоти на рівні 2021 року і тому вони себе практично не обмежують на європейському ринку. А російські чавун та залізорудна сировина взагалі не потрапили під санкції", - заявив він.

Каленков також акцентував, що минулого року частка експорту української металопродукції на європейський ринок перевищила 60%.

"Позитивний вплив мало скасування Європейським Союзом квот на український метал, а надалі ми очікуємо на ще більше розширення нашої присутності на ринку ЄС завдяки нещодавньому рішенню про скасування мита на український гарячекатаний прокат, яке складало 60,5 євро/тонна. І, звісно, дуже важливим буде подальше продовження режиму лібералізації торгівлі з Україною", - зауважив він.

Експерт висловив сподівання, що у недалекій перспективі європейці будуть розглядати українських виробників не як конкурентів, а як невід'ємну складову у ланцюжках створення готової продукції.

Нагадаємо, раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що за рахунок заміщення російських постачальників на європейському ринку, Україна може наростити експорт продукції ГМК на $74 млн щомісяця.

Своєю чергою міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що вся без винятку російська металургійна продукція має опинитися під санкціями, а українським металургам слід надати доступ до американського та європейського ринку.