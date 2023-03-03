RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ужесточение санкций ЕС против российского металла ограничит возможности Кремля продолжать войну, - эксперт

Фото: усиление санкций ЕС против российского металла ограничит возможности Кремля продолжать войну (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Ужесточение санкций против российского металла и железорудного сырья с одной стороны ограничит возможности страны-агрессора продолжать войну, а с другой - позволит украинским производителям увеличить поставки на европейский рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александра Каленкова.

"Мы уверены, что сейчас экономический блок украинского правительства должен настаивать на усилении европейских санкций в отношении российской металлопродукции. К сожалению, по некоторым направлениям – например, по заготовке и слябам - для россиян действуют квоты на уровне 2021 года и поэтому они себя практически не ограничивают на европейском рынке. А российские чугун и железорудное сырье вообще не попали под санкции", - заявил он.

Каленков также подчеркнул, что в прошлом году доля экспорта украинской металлопродукции на европейский рынок превысила 60%.

"Позитивное влияние имело отмена Европейским Союзом квот на украинский металл, а в дальнейшем мы ожидаем еще большее расширение нашего присутствия на рынке ЕС благодаря недавнему решению об отмене пошлины на украинский горячекатаный прокат, которое составляло 60,5 евро/тонна. И, конечно, очень важно будет дальнейшее продление режима либерализации торговли с Украиной", - отметил он.

Эксперт выразил надежду, что в ближайшей перспективе европейцы будут рассматривать украинских производителей не как конкурентов, а как неотъемлемую составляющую в цепочках создания готовой продукции.

Напомним, ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что за счет замещения российских поставщиков на европейском рынке Украина может нарастить экспорт продукции ГМК на $74 млн ежемесячно.

В свою очередь, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что вся без исключения российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями, а украинским металлургам следует предоставить доступ к американскому и европейскому рынку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация