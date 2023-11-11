Посилення присутності сил НАТО: до Латвії прибули 15 танків Leopard 2

До Латвії були доставлені 15 канадських танків Leopard 2, щоб посилити стримувальну присутність НАТО в регіоні.
Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
"Це важливий крок у посиленні стримування та бойових можливостей Північно атлантичного алсьянсу в регіоні", - сказав Спрудс.
Він також додав, що Латвія стала ще ближчою до того, щоб бойова група розширеної присутності сил НАТО в країні досягла рівня бригади.
Варто зазначити, що цього літа на саміті Альянсу в Вільнюсі були затверджені регіональні плани щодо стримування та захисту від Російської Федерації та терористичних угруповань, які визнані головними загрозами.
Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня вважає, що Росія залишається головною загрозою для північноєвропейського регіону. Вона вважає, що оборонні можливості збільшить обов'язкова військова служба і присутність сил НАТО в Балтійському морі.
Водночас президент країни Едгардс Рінкевичс вважає, що найближчі 4-6 років у сфері внутрішньої та зовнішньої безпеки країни будуть дуже складними.
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