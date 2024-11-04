UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Посилення ППО, протидія КАБам й не тільки. Зеленський провів Ставку

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський, 4 листопада, провів Ставку верховного головнокомандувача. Обговорювалось посилення протиповітряної оборони (ПВО), а також нові рішення щодо боротьби з ворожими керованими авіаційними бомбами (КАБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Під час ставки була заслухана доповідь виконувача обов'язків командувача Повітряних сил Анатолія Кривоножка щодо боротьби з засобами російського повітряного терору. 

Зокрема було обговорено: 

  • посилення ППО в регіонах, які найбільше цього потребують; 
  • розробка нових рішень у боротьбі з КАБами; 
  • посилення мобільних вогневих груп. 

"Зараз Росія використовує приблизно вдесятеро більше "Шахедів", ніж минулої осені, тож ми маємо повноцінно їм протидіяти", - пише Зеленський. 

Також була доповідь щодо вітчизняного виробництва та результатів контрактації на поточний рік та планування на наступний: 

  • снаряди;
  • зброя; 
  • техніка; 
  • засоби РЕБ; 
  • дрони. 

"Розглянули 3-5-річні контракти, які пропонуємо українським виробникам дронів стратегічного рівня. Потрібен довгий горизонт планування, розвиток та інвестиції для виробників", - додає президент. 

У тому ж числі була доповідь головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського щодо далекобійних дронів, визначення пріоритетів, а також планування операцій. 

Обстріли України 

З початком повномасштабної війни російські обстріли українських міст і сіл стали постійною загрозою для цивільних. Терористи використовують широкий арсенал озброєння: ракети, КАБ та дрони-камікадзе, що спричиняють руйнування житлових і інфраструктурних об'єктів.

Останнім часом помітно зросла частота атак із застосуванням дронів-камікадзе, які запускаються на українські території майже щоночі, що збільшує ризики для мирного населення також. 

Тим часом експерт з авіації Костянтин Криволап розповів, чи здатна Росія виснажити українську ППО масовими запусками дронів

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна в Україні