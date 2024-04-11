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Посилення мобілізації підтримає ЗСУ, але наростити боєздатність може лише зброя Заходу, - ISW

Фото: мобілізація не вирішить усіх проблем з боєздатністю ЗСУ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ухвалення Верховною Радою закону про посилення відповідальності за ухиляння від мобілізації, підтримає здатність Збройних сил поновлювати існуючі бригади. Однак вирішальним фактором нарощування бойової міці армії, стануть матеріальні засоби країн Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті нагадали, що 10 квітня Верховна Рада розглянула й ухвалила положення проекту закону про мобілізацію в рамках постійних зусиль, спрямованих на підвищення стійкості мобілізації у довгостроковій перспективі.

Зокрема, в Інституті звернули увагу на зміни до Кримінального кодексу, що посилюють покарання за ухилення від мобілізації та положення Закону, що дозволяють мобілізовувати засудженних.

"Зусилля України зі створення більш стійкого мобілізаційного апарату, підтримають здатність Збройних сил поновлювати та реконструювати існуючі та створювати нові підрозділи. Однак, за оцінками ISW, надані Заходом матеріальні засоби, залишаються найважливішим вирішальним фактором для здатності української армії відновлювати і нарощувати свою бойову міць", - йдеться у звіті ISW.

Закон про посилення мобілізації

25 грудня 2023 року Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Однак 11 січня документ було відкликано через низку зауважень. 30 січня до парламенту внесли оновлений законопроект, який уже пройшов перше читання.

Опісля чого Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув понад 4 тисячі поправок до законопроекту, які були подані нардепами. 9 квітня Комітет затвердив текст законопроекту про мобілізацію до другого читання.

Про ключові зміни та про те, в якому вигляді документ підготували до другого читання, - можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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