Для посилення економіки правила українського енергоринку треба прирівняти до європейських, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

"Ми маємо продовжувати інтеграцію нашого енергоринку в європейський, а для цього наші правила мають відповідати тим, що діють в ЄС. Повна синхронізація енергоринків, так званий market coupling, допоможе посилити енергобезпеку і економіку України та Європи", - заявив він.

Він також додав, що для цього, зокрема, потрібно привести рівень цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепів, - ред.) до європейського. Експерт пояснив, що поки цього не буде зроблено ми не зможемо нормально імпортувати електроенергію в години, коли це найбільш необхідно.

"А це, своєю чергою, створює перешкоди для стабільної роботи енергосистеми. Вирівнювання прайс-кепів до європейського рівня суттєво покращить стабільність енергопостачання українців", - наголосив Омельченко.

Він підкреслив, що весна - ідеальний час для експорту електроенергії в Європу, бо енергоблоки АЕС та ТЕС ще не вийшли у планові ремонти, а також зараз хороша сонячна погода, яка сприяє збільшенню виробництва сонячної енергії. Однак на заваді експорту стоїть експортне ПСО, яке зобов’язує експортерів віддавати державі 80% свого прибутку.

Воно було введено, коли в Європі були аномально високі ціни на електроенергію і цілком логічним було введення такого механізму, що дозволило покращити фінансовий стан оператора енергосистеми "Укренерго", пояснив експерт.

"Зараз, коли ціни вирівнялись, цей механізм просто заважає експорту. Його потрібно скасовувати, щоб Україна могла залучити додаткову валютну виручку, що допоможе зміцнити економіку, а енергокомпаніям отримати кошти на ремонти", - додав він.

Також існує проблема багатомільярдних боргів в енергетиці, яка не дозволяє енергетикам готуватись до зими, а також відлякує потенційних інвесторів. Омельченко наголосив, що Україна має значний потенціал з розвитку "зеленої" енергетики і західні інвестори могли б вкладати в це свої кошти.

"Але вони бачать борги перед виробниками чистої енергії. Наразі сектору ВДЕ заборгували майже 24 млрд грн за вже вироблену електроенергію. Ця ситуація негативно впливає на інвестиційну привабливість та на розвиток відновлювальної енергетики, яка рік тому дозволила зменшити кількість відключень світла", - зауважив Омельченко.

У підсумку він зазначив, що зараз ідеальний час для вирішення проблем в енергетиці, бо Україна тільки но вийшла з зими і має багато часу перед початком наступної.

"Тому потрібно максимально ефективно використати час, щоб після двох надскладних зим для української енергетики підготуватись до наступної, яка може стати легше, якщо продовжити лібералізацію енергоринків та вирішити фінансові проблеми галузі", - підсумував Омельченко.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що європейські правила роботи енергоринку дозволять вирішити проблему боргів в галузі.