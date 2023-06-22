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Пошуки батискафу "Титан" у критичній стадії: запаси повітря закінчуються

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Атлантичний океан, Четвер 22 червня 2023 13:03
Пошуки батискафу "Титан" у критичній стадії: запаси повітря закінчуються Фото: пошуки зниклого батискафа "Титан" продовжуються (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прогнозований запас кисню на зниклому в Атлантичному океані батискафі "Титан" закінчується. Його пошуки перейшли у критичну стадію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Рятувальники направили до місця ймовірного зникнення підводного апарата додаткове сучасне обладнання. Проте пошуки наразі не дали результатів.

Експерти кажуть, що запасів кисню на батискафі "Титан" вистачило б на чотири дні, тобто 96 годин. Цей термін закінчиться о 13:08 за центральноєвропейським часом.

Що відомо про пошуки

Нагадаємо, батискаф "Титан" зник у північній частині Атлантичного океану 18 червня. На борту знаходилося 5 осіб, зокрема і туристи, серед яких британський мільярдер, пакистанський бізнесмен та його син. Вони вирушили в експедицію до місця аварії "Титаніка".

До масштабної пошукової операції долучилися військові та комерційні літаки, судна і високотехнічне підводне обладнання зі США, Канади та Франції. Раніше берегова охорона США повідомила, що канадський літак P-3 зафіксував "підводні шуми", проте їх джерело не вдалося встановити.

Детальніше про пошуки батискафа та що відомо про людей на його борту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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