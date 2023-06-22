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Поиски батискафа "Титан" в критической стадии: запасы воздуха заканчиваются

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Атлантический океан, Четверг 22 июня 2023 13:03
Поиски батискафа "Титан" в критической стадии: запасы воздуха заканчиваются Фото: поиски пропавшего батискафа "Титан" продолжаются (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Прогнозируемый запас кислорода на пропавшем в Атлантическом океане батискафе "Титан" заканчивается. Его поиски перешли в критическую стадию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Спасатели направили к месту предполагаемого исчезновения подводного аппарата дополнительное современное оборудование. Однако поиски пока не принесли результатов.

Эксперты говорят, что запасов кислорода на батискафе Титан хватило бы на четыре дня, то есть 96 часов. Этот срок истечет в 13:08 по центральноевропейскому времени.

Что известно о поисках

Напомним, батискаф "Титан" пропал в северной части Атлантического океана 18 июня. На борту находились 5 человек, в том числе и туристы, среди которых британский миллиардер, пакистанский бизнесмен и его сын. Они отправились в экспедицию к месту аварии "Титаника".

К масштабной поисковой операции подключились военные и коммерческие самолеты, суда и высокотехническое подводное оборудование из США, Канады и Франции. Ранее береговая охрана США сообщила, что канадский самолет P-3 зафиксировал "подводные шумы", однако их источник не удалось установить.

Детальнее о поисках батискафа и что известно о людях на его борту - читайте в материале РБК-Украина.

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