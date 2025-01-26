У пошуках ідеальної напарниці: сестри Кіченок зіграють разом вперше після Олімпіади

Людмила та Надія Кіченок вперше за довгий час зіграють разом не у складі збірної України. Сестри заявились, як одна команда на турнір WTA 500 в австрійському Лінці.

Змагання проходитимуть з 27 січна до 2 лютого на хардових покриттях у приміщенні. В одиночному розряді візьмуть участь 32 тенісистки, в парному – 16 тандемів. Призовий фонд становить 1 064 510 доларів США.

На австрійському турнірі очікується справжнє паломництво вітчизняних тенісисток. Раніше стало відомо, що в одиночних змаганнях візьмуть участь Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна. Участь сестер Кіченок в парному розряді підтвердилась згодом.

На турнірі вони отримали третій номер посіву. Їхніми суперницями на старті будуть Ульрікке Ейкері з Норвегії та У Фансень, яка представляє Тайвань.

Коли сестри востаннє перемагали разом

Єдиною командою Людмила та Надія Кіченок виступали на Олімпіаді-2024 у Парижі, де дійшли до чвертьфіналу. Але це змагання, де не можна обирати партнерку з іншої країни. Якщо ж брати турніри WTA-туру, то останній їхній спільний титул датований жовтнем 2022 року, коли українки взяли гору на турнірі WTA 250 в естонському Таллінні.

Людмила в останні роки виступала в тандемі з Єленою Остапенко з Латвії й досягла надзвичайно високих результатів. Разом з латвійкою вона стала чемпіонкою US Open та фіналістка Відкритого чемпіонату Австралії. Крім того, українсько-латвійський тандем перемагав ще на двох турнірах WTA – в Істборні (Велика Британія) та Брісбені (Австралія). Спортсменки також двічі відбирались до підсумкових турнірів Жіночої тенісної асоціації.

Однак, наприкінці 2024-го тандем розпався. Остапенко спочатку спробувала зігратися з іншою українкою – Мартою Костюк. Але на Australian Open виступала вже разом з Се Шувей з Тайваню, з якою дісталася фіналу.

Людмила Кіченок в Австралії грала з іншою тайванською тенісисткою – Чжань Хаоцін та дійшла до третього кола. На тій ж стадії завершила турнір й Надія Кіченок, яка діяла в тандемі з Лейлою Фернандес з Канади.

Раніше на запитання, чому сестри майже не виступають разом Надія відповіла: "Ми сестри - такі відносини не дуже просто направити. В нас немає ліміту, в нас немає кордонів, що і коли ми можемо сказати одна одній. Іноді це буває боляче. Але потім ми вибачаємось".

Зазначимо, що Людмила і Надія Кіченок – найкращі парні тенісистки України. Людмила у світовому парному рейтингу посідає 4-те місце, а Надія – 49-те. Відповідно, у національному рейтингу – вони перша та друга ракетки.