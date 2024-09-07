Пошук роботи в умовах війни: як центр зайнятості визначає підходящі вакансії

Згідно з чинним законодавством, у період воєнного стану процес підбору роботи для безробітних ґрунтується на кількох ключових критеріях.

Основні критерії підбору роботи

Відповідність освіті та досвіду. Пропонована робота повинна підходити за рівнем освіти, наявною професією або спеціальністю, кваліфікацією, а також враховувати попередній досвід. Особлива увага приділяється тривалості роботи за фахом, часу безробіття та попиту на ринку праці.

Транспортна доступність. Робота має бути в межах доступності, визначеної місцевою владою, з урахуванням транспортної інфраструктури.

Що робити, якщо вакансій за фахом немає

У випадках, коли для зареєстрованого безробітного немає відповідних вакансій за спеціальністю або досвідом, центр зайнятості може пропонувати роботу без вимог до кваліфікації. Це можуть бути позиції, які не потребують спеціальної підготовки або робота, яка передбачає первинне навчання на робочому місці.

Такий підхід дозволяє знизити рівень безробіття та забезпечити людей роботою навіть у складні часи, зважаючи на потреби ринку праці та доступні ресурси.