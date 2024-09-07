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Поиск работы в условиях войны: как центр занятости определяет подходящие вакансии

Фото: Поиск работы (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

При регистрации в центре занятости многие интересуются, каким образом им подбирают работу: есть ли привязка к их специальности, можно ли избрать желаемую должность.

РБК-Украина узнало в Государственном центре занятости, каким образом определяют, какую работу предлагать тому или иному человеку.

Согласно действующему законодательству, в период военного положения процесс подбора работы для безработных основывается на нескольких ключевых критериях.

Основные критерии подбора работы

Соответствие образованию и опыту. Предлагаемая работа должна подходить по уровню образования, имеющейся профессии или специальности, квалификации, а также учитывать предыдущий опыт. Особое внимание уделяется продолжительности работы по специальности, времени безработицы и спросу на рынке труда.

Транспортная доступность. Работа должна быть в пределах доступности, определенной местными властями, с учетом транспортной инфраструктуры.

Что делать, если вакансий по специальности нет

В случаях, когда для зарегистрированного безработного нет соответствующих вакансий по специальности или опыту, центр занятости может предлагать работу без требований к квалификации. Это могут быть позиции, не требующие специальной подготовки или работа, предусматривающая первоначальное обучение на рабочем месте.

Такой подход позволяет снизить уровень безработицы и обеспечить людей работой даже в сложные времена, учитывая потребности рынка труда и доступные ресурсы.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что зарегистрированные безработные в Украине обязаны посещать центр занятости по меньшей мере раз в 30 дней согласно Порядку № 446. Исключения составляют форс-мажорные обстоятельства, такие как карантин, чрезвычайная ситуация или военное положение.

В таких случаях безработные могут подтверждать свой статус дистанционно, используя телефон или электронную почту, также не реже одного раза в 30 дней.

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Работа в Украине