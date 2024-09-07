Поиск работы в условиях войны: как центр занятости определяет подходящие вакансии

При регистрации в центре занятости многие интересуются, каким образом им подбирают работу: есть ли привязка к их специальности, можно ли избрать желаемую должность.
РБК-Украина узнало в Государственном центре занятости, каким образом определяют, какую работу предлагать тому или иному человеку.
Согласно действующему законодательству, в период военного положения процесс подбора работы для безработных основывается на нескольких ключевых критериях.
Соответствие образованию и опыту. Предлагаемая работа должна подходить по уровню образования, имеющейся профессии или специальности, квалификации, а также учитывать предыдущий опыт. Особое внимание уделяется продолжительности работы по специальности, времени безработицы и спросу на рынке труда.
Транспортная доступность. Работа должна быть в пределах доступности, определенной местными властями, с учетом транспортной инфраструктуры.
В случаях, когда для зарегистрированного безработного нет соответствующих вакансий по специальности или опыту, центр занятости может предлагать работу без требований к квалификации. Это могут быть позиции, не требующие специальной подготовки или работа, предусматривающая первоначальное обучение на рабочем месте.
Такой подход позволяет снизить уровень безработицы и обеспечить людей работой даже в сложные времена, учитывая потребности рынка труда и доступные ресурсы.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что зарегистрированные безработные в Украине обязаны посещать центр занятости по меньшей мере раз в 30 дней согласно Порядку № 446. Исключения составляют форс-мажорные обстоятельства, такие как карантин, чрезвычайная ситуация или военное положение.
В таких случаях безработные могут подтверждать свой статус дистанционно, используя телефон или электронную почту, также не реже одного раза в 30 дней.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.