Пошук грошей, падіння гривні, інфляція, уповільнення ВВП: ключові виклики для нового уряду

"Ключовим викликом для уряду зараз є пошук 10-15 млрд доларів понад той обсяг допомоги, яку партнери вже пообіцяли на 2026 рік", - зазначається в повідомлені компанії.

Аналітики ICU очікують, що МВФ у грудні суттєво перегляне свій базовий сценарій для України в частині фіскальних видатків та платіжного балансу та визнає потребу пошуку додаткового фінансування.

Уповільнення зростання ВВП

Економічне зростання в Україні залишатиметься повільним, адже ресурси для відновлення - і робоча сила, і капітал - будуть обмеженими найближчим часом.

"Помірне відновлення буде підтримуватися внутрішнім приватним споживанням завдяки зростанню доходів працівників у приватному секторі", - йдеться в аналізі,

Водночас скорочення державного споживання залишатиметься ключовою перешкодою для зростання ВВП.

"На 2025 рік ми знижуємо прогноз економічного зростання до 2,5% (НБУ прогнозує зростання ВВП до 3,1% - ред.) через гірший, ніж очікувалося, врожай", - зазначають в ICU.

Інфляція

Інфляційний тренд різко розвернувся в червні, і в наступні місяці зростання цін стійко сповільнюватиметься.

"Перехід НБУ до циклу пом’якшення монетарної політики буде дуже обережним, значною мірою через істотні дисбаланси на валютному ринку. Ми очікуємо, що зниження облікової ставки до кінця року складе 100 б.п. (з 15,5% до 14,5% - ред.) Ми не очікуємо повернення інфляції до цілі НБУ у 2026 році (5% - ред.) через стрімке зростання цін на послуги", - йдеться в аналізі ICU.

Послаблення гривні

В ICU покращили прогноз обмінного курсу наприкінці 2025 року до 42,6 грн/долар порівняно з попереднім прогнозом 43,5.

"Якщо уряд зможе залучити додаткові 10 млрд доларів понад уже заявлені обсяги допомоги, ці кошти так само потраплять у резерви, і НБУ матиме можливість тримати курс гривні міцним до кінця наступного року. Тож і у 2026 році ми очікуємо лише помірного послаблення гривні - (до 44,9 грн за 1 долар - ред.)", - йдеться в прогнозі.

За прогнозом ICU, резерви НБУ різко зростуть до понад 55 млрд доларів цьогоріч, проте наступного року різко знизяться до діапазону 40-45 млрд доларів,

У своїх прогнозах експерти припускають, що баланс безпекових ризиків не зміниться кардинально найближчим часом.

"Навіть якщо буде досягнуто угоди про припинення війни, це не матиме наслідком негайну зміну настроїв бізнесу та споживчих настроїв населення, Тож оновлений базовий сценарій МВФ, що буде оприлюднений у грудні, буде ближчим до його поточного несприятливого, ніж до поточного базового сценарію", - зазначено в аналізі.