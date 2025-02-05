Пошта США призупинила приймання посилок із китайських інтернет-магазинів

Адміністрація Трампа ввела додатковий 10%-вий тариф на китайські товари, який набув чинності 4 лютого, і вжила заходів щодо скасування пільги de minimis, яка дає змогу американським покупцям не платити мита за поставки вартістю нижче 800 доларів. У 2024 році було 4 млн посилок de minimis на день.

Додатковий тариф і скасування de minimis відбулися після неодноразових попереджень Трампа про те, що Пекін не вживає достатніх заходів для припинення поставок у США фентанілу, небезпечного синтетичного опіоїду.

USPS заявила, що зміна не вплине на потік листів і "плоских" відправлень - пошти, що може бути завдовжки до 38 см або завтовшки 1,9 см - з Китаю і Гонконгу. Вона не одразу прокоментувала, чи пов'язано це зі зміною Трампа щодо припинення поставок de minimis з Китаю та інших країн.

Логістичний провайдер Easyship попередив клієнтів, які регулярно відправляють до США вантажі вартістю менше ніж 800 доларів, що, найімовірніше, вони зіткнуться з набагато жорсткішими перевірками, і порадив їм створити розподільчі центри на території США, співпрацювати з місцевим складом або центром обробки замовлень у США.

Деякі інші міжнародні кур'єрські служби, включно з FedEx і SF Express, найбільшою в Китаї компанією експрес-доставки, заявили, що продовжують надсилати посилки в США.

Китайська експансія

Рітейлер швидкої моди Shein та інтернет-магазин Temu, що продають товари за низькою ціною від іграшок до смартфонів, швидко зросли в США частково завдяки виключенню de minimis.

За даними звіту комітету Конгресу США з питань Китаю за червень 2023 року, на частку цих двох компаній загалом припадало більше ніж 30% усіх посилок, які щоденно надсилали до США відповідно до положення de minimis.

За даними звіту, майже половина всіх відправлень, що відправляються за програмою de minimis, надходить із Китаю.

Amazon також має велику базу продавців у Китаї: за оцінками консалтингової компанії у сфері електронної комерції Marketplace Pulse, зробленими в лютому, продавці з Китаю становлять майже половину з 10 000 найбільших продавців Amazon у США.

Експерти вважають, що посилення Трампом політики de minimis призведе до підвищення вартості продукції, яку продають такі компанії, як Shein і Temu, але навряд чи істотно вплине на обсяги поставок.