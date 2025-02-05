Почта США приостановила прием посылок из китайских интернет-магазинов

Администрация Трампа ввела дополнительный 10%-ный тариф на китайские товары, который вступил в силу 4 февраля, и приняла меры по отмене льготы de minimis, которая позволяет американским покупателям не платить пошлины за поставки стоимостью ниже 800 долларов. В 2024 году было 4 млн посылок de minimis в день.

Дополнительный тариф и отмена de minimis последовали за неоднократными предупреждениями Трампа о том, что Пекин не предпринимает достаточных мер для прекращения поставок в США фентанила, опасного синтетического опиоида.

USPS заявила, что изменение не повлияет на поток писем и "плоских" отправлений - почты, которая может быть длиной до 38 см или толщиной 1,9 см - из Китая и Гонконга. Она не сразу прокомментировала, связано ли это с изменением Трампа о прекращении поставок de minimis из Китая и других стран.

Логистический провайдер Easyship предупредил клиентов, которые регулярно отправляют в США грузы стоимостью менее 800 долларов, что, скорее всего, они столкнутся с гораздо более жесткими проверками, и посоветовал им создать распределительные центры на территории США, сотрудничать с местным складом или центром обработки заказов в США.

Некоторые другие международные курьерские службы, включая FedEx и SF Express, крупнейшая в Китае компания экспресс-доставки, заявили, что продолжают отправлять посылки в США.

Китайская экспансия

Ритейлер быстрой моды Shein и интернет-магазин Temu, продающие товары по низкой цене от игрушек до смартфонов, быстро выросли в США отчасти благодаря исключению de minimis.

По данным отчета комитета Конгресса США по Китаю за июнь 2023 года, на долю этих двух компаний в общей сложности приходилось более 30% всех посылок, ежедневно отправляемых в США в соответствии с положением de minimis.

По данным отчета, почти половина всех отправлений, отправляемых по программе de minimis, поступает из Китая.

Amazon также имеет большую базу продавцов в Китае: по оценкам консалтинговой компании в сфере электронной коммерции Marketplace Pulse, сделанным в феврале, продавцы из Китая составляют почти половину из 10 000 крупнейших продавцов Amazon в США.

Эксперты полагают, что ужесточение Трампом политики de minimis приведет к повышению стоимости продукции, продаваемой такими компаниями, как Shein и Temu, но вряд ли существенно повлияет на объемы поставок.