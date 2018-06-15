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Нові мита США представляють ризик для світової торгівлі, - МВФ

НовиниЕкономіка    15.06.2018 - 10:36
Фото: Крістін Лагард (flickr.com/poroshenkopetro)
Фото: Крістін Лагард (flickr.com/poroshenkopetro)

Лагард прокоментувала наслідки американських мит

Нові торгові мита США представляють ризик для світової торгівлі. Про це заявила директор Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, передає Reuters.

Зокрема, Лагард зазначила, що не варто применшувати макроекономічний вплив нових американських мит. При цьому вона підкреслила, що вони будуть мати більший економічний ефект, якщо Канада і Німеччина введуть відповідні заходи.

"Ці заходи ... швидше за все, віддалять світ від відкритої, справедливої і заснованої на правилах торгової системи з несприятливими наслідками, як для економіки США, так і для торгових партнерів", - додала Лагард.

За її словами, в подальшому наслідки введення мит послаблять національні і міжнародні інвестиції в США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп затвердив введення мит на товари з Китаю.

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Кристин Лагард, пошлины, МВФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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