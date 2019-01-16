Пошлина на металлолом стала "прививкой стабильности" для отрасли, - эксперт

Фото: Александр Каленков (ukrmetprom.org)

В "Укрметаллургпроме" рассказали о результатах продления экспортной пошлины на металлолом

Экспортная пошлина на металлолом стала "прививкой стабильности" для металлургической отрасли. Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его блог.

Так, по мнению Каленкова, одним из важнейших событий 2018 года для украинского ГМК стало продление экспортной пошлины на металлолом.

"Изначально данная мера подвергалась критике, но итоги ее работы за два года подтверждают правильность принятого решения для экономики страны и развеивают несколько мифов", - отметил он.

По данным эксперта, в течение первого года действия пошлины (с октября 2016 года по сентябрь 2017 года) отечественные метпредприятия сохранили объемы выплавки стали на уровне 20,7 млн т. А уже во второй год (с октября 2017 года по сентябрь 2018 года) – увеличили на 3%, до 21,35 млн т.

"И это при том, что у меткомбинатов были операционные проблемы с производственными мощностями. Например, в 2017 году Днепровский МК из города Каменское простаивал в течение 4 месяцев. А уже в 2018 году "АрселорМиттал Кривой Рог" периодически останавливал отдельные агрегаты вплоть до полной остановки в мае", - рассказал Каленков.

Также он отметил пользу от введения пошлины для электрометаллургических предприятий, которые работают исключительно на металлоломе. Так, по данным эксперта, за два года выпуск стали электрометаллургами увеличился на 37% - с 1,17 млн т до 1,6 млн т.

Позитивный эффект также стал распространяться по всей цепочке горно-металлургического комплекса Украины.

"Рост производственных показателей на предприятиях ГМК был обусловлен тем, что металлолом остался в стране. Так, с октября 2016 года по сентябрь 2018 года поставки лома на меткомбинаты увеличились на 24%, с 2,67 млн т до 3,3 млн т", - написал Каленков.

При этом, по его данным, дефицит сырья за этот же период хоть и не исчез, но сократился в 10 раз – с 20% до 2%, или с 725 тыс. т до 76 тыс. т.

Кроме того, по словам Каленкова, позитивный эффект от экспортной пошлины на металлолом можно наблюдать и в аспекте защиты работников меткомбинатов и их рабочих мест.

"И в этом плане важно констатировать, что удалось избежать сокращений, а также обеспечить 66-процентное повышение заработной платы на предприятиях-потребителях металлолома за два года", - рассказал эксперт.

По информации Каленкова, если в сентябре 2016 года средняя заработная плата составляла 8 235 грн, то в сентябре 2018 она возросла до 13 633 грн, что намного превышает уровень в целом по Украине.

Резюмируя, Каленков подчеркнул, что за два года работы пошлины металлурги выплавили 42 млн т стали, потребив 6,485 млн т металлолома.

Выросло производство в смежных отраслях, увеличилась налоговые отчисления. При этом экспортеры сырья оказались не в обиде, поскольку поставки на внешние рынки составили 0,81 млн т, подчеркнул эксперт.

"Вот так, казалось бы, малозаметная пошлина оказалась прививкой стабильности для металлургической отрасли, а также для курса гривны и цен в магазинах. Все это дает основания металлургам всей Украины выступать за продление действия пошлины и в дальнейшем", - подытожил он.