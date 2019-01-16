Мито на металобрухт стало "щепленням стабільності" для галузі, - експерт

Фото: Олександр Каленков (ukrmetprom.org)

У "Укрметалургпромі" розповіли про результати продовження експортного мита на металобрухт

Експортне мито на металобрухт стало "щепленням стабільності" для металургійної галузі. Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його блог.

Так, на думку Каленкова, однією з найважливіших подій 2018 року для українського ГМК стало продовження експортного мита на металобрухт.

"Спочатку дана міра піддавалася критиці, але підсумки її роботи за два роки підтверджують правильність прийнятого рішення для економіки країни і розвіюють кілька міфів", - зазначив він.

За даними експерта, протягом першого року дії мита (з жовтня 2016 року по вересень 2017 року) вітчизняні метпідприємства зберегли обсяги виплавки сталі на рівні 20,7 млн т. А вже на другий рік (з жовтня 2017 року по вересень 2018 року) – збільшили на 3%, до 21,35 млн т.

"І це при тому, що у меткомбінатів були операційні проблеми з виробничими потужностями. Наприклад, у 2017 році Дніпровський МК з міста Кам'янське простоював протягом 4 місяців. А вже в 2018 році "Арселорміттал Кривий Ріг" періодично зупиняв окремі агрегати аж до повної зупинки в травні", - розповів Каленков.

Також він відзначив користь від введення мита для електрометалургійних підприємств, які працюють виключно на металоломі. Так, за даними експерта, за два роки випуск сталі електрометалург збільшився на 37% - до 1,17 млн т до 1,6 млн т.

Позитивний ефект також став поширюватися по всьому ланцюжку гірничо-металургійного комплексу України.

"Зростання виробничих показників на підприємствах ГМК було обумовлене тим, що металобрухт залишився в країні. Так, з жовтня 2016 року по вересень 2018 року поставки брухту на меткомбінати збільшилися на 24%, з 2,67 млн т до 3,3 млн т", - написав Каленков.

При цьому, за його даними, дефіцит сировини за цей же період хоч і не зник, але скоротився в 10 разів – з 20% до 2%, або з 725 тис. т до 76 тис. т.

Крім того, за словами Каленкова, позитивний ефект від експортного мита на металобрухт можна спостерігати і в аспекті захисту працівників меткомбінатів і їх робочих місць.

"І в цьому плані важливо констатувати, що вдалося уникнути скорочень, а також забезпечити 66-відсоткове підвищення заробітної плати на підприємствах-споживачах металобрухту за два роки", - розповів експерт.

За інформацією Каленкова, якщо у вересні 2016 року середня заробітна плата становила 8 235 грн, то у вересні 2018 вона зросла до 13 633 грн, що набагато перевищує рівень в цілому по Україні.

Резюмуючи, Каленков підкреслив, що за два роки роботи мита металурги виплавили 42 млн т сталі, споживши 6,485 млн т металобрухту.

Зросло виробництво у суміжних галузях, збільшилася податкові відрахування. При цьому експортери сировини опинилися не в образі, оскільки поставки на зовнішні ринки склали 0,81 млн т, підкреслив експерт.

"Ось так, здавалося б, малопомітне мито виявилося щепленням стабільності для металургійної галузі, а також для курсу гривні та цін в магазинах. Все це дає підстави металургам всієї України виступати за продовження дії мита і надалі", - підсумував він.