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Пошкоджено залізницю та електромережу, є постраждалі. РФ обстріляла Сумську область

Фото: РФ обстріляла Сумську область (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 119 вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сумської ОВА.

 

Дружбівська громада: там ворог бив з артилерії, унаслідок чого одна цивільна особа отримала поранення. Було пошкоджено 12 приватних будинків, 5 гаражів, товарний вагон на залізничній станції, контактні мережі залізничних колій.

Середино-Будська громада: росіяни вдарили з мінометів. Унаслідок чого пошкоджено приватний будинок та дві квартири у багатоквартирному будинку. Також здійснено артилерійський обстріл. Через це пошкоджено адміністративне приміщення, 2 автомобілі, залізничне полотно. Поранення отримала також одна цивільна особа.

Есманська громада: зафіксовано мінометний обстріл, унаслідок чого пошкоджено складське приміщення агропідприємства.

Білопільська громада: зафіксовано 10 вибухів з мінометів і танковий обстріл, внаслідок якого пошкоджено лінію електропередач

Зноб-Новгородська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади. Також був артобстріл.

Новослобідська громада: здійснено артилерійський обстріл.

Краснопільська громада: був обстріл з мінометів.

Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл.

Свеська громада: здійснено мінометний обстріл.

Ситуація в Сумській області

Після того, як навесні минулого року українські воїни повністю вигнали російських окупантів із території Сумської області, противник практично щодня обстрілює регіон із території РФ. Найчастіше під удари потрапляють прикордонні райони області.

Вчора російські окупанти обстріляли з мінометів місто Середина-Буда Сумської області. Внаслідок ударів поранення отримали енергетики.

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Сумська областьВійна Росії проти України