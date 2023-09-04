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Повреждены железная дорога и электросеть, есть пострадавшие. РФ обстреляла Сумскую область

Фото: РФ обстреляла Сумскую область (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 119 взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Дружбовская громада: там враг бил из артиллерии, в результате чего один гражданский человек получил ранения. Было повреждено 12 частных домов, 5 гаражей, товарный вагон на железнодорожной станции, контактные сети железнодорожных путей.

Середино-Будская громада: россияне ударили из минометов. В результате чего поврежден частный дом и две квартиры в многоквартирном доме. Также осуществлен артиллерийский обстрел. Из-за этого повреждено административное помещение, 2 автомобиля, железнодорожное полотно. Ранения получил также один гражданский человек.

Эсманская громада: зафиксирован минометный обстрел, в результате чего повреждено складское помещение агропредприятия.

Белопольская громада: зафиксировано 10 взрывов из минометов и танковый обстрел, в результате которого повреждена линия электропередач

Зноб-Новгородская громада: 6 мин сбросил враг на территорию громады. Также был артобстрел.

Новослободская громада: осуществлен артиллерийский обстрел.

Краснопольская громада: был обстрел из минометов.

Хотинская громада: осуществлен минометный обстрел.

Свесская громада: осуществлен минометный обстрел.

Ситуация в Сумской области

После того как весной прошлого года украинские воины полностью выгнали российских оккупантов с территории Сумской области, противник практически ежедневно обстреливает регион с территории РФ. Чаще всего под удары попадают пограничные районы области.

Вчера российские оккупанты обстреляли из минометов город Середина-Буда Сумской области. В результате ударов ранения получили энергетики.

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